Tšempionide maja Tauro Kennel jätkab võidulainel: kenneli arvel on juba 14 Euroopa võitjat

Saavutati lausa 16 auhinda

J. J. Plungė rõõmustab, et Tauro Kenneli koerte saavutused on muljetavaldavad - nad tõid koju koguni 16 auhinda. Tänaseks on kennelil kokku 14 Euroopa meistritiitlit.

Veel on kasvatajal hea meel, et ka viiekuune pommeri spits Tauro Soberto, kes osales näitusel alles teist korda, võitis lausa kolm auhinda: Future Hope of Europe 2023, neljas koht Best in Show Baby koerte Euroopa meistrivõistlustel ja esimene koht Best in Show Baby Agria näitusel.