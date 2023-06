Paloma Krõõt Tupay opositsiooni kaebusest: ükski obstruktsioon ei saa lõpmatuseni kesta. Riigikohus ei pruugi neile eelist anda

Eelmisel nädalal pöördusid 38 riigikogu saadikut riigikohtusse kaebusega, kus paluvad tühistada riigikogu 15. ja 16. mai otsused, millega lõpetati päevakorra kinnitamise kohta protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Nad leiavad, et need otsused on vastuolus seadusega ja õigusvastased.