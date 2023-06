Začek soovitab fotonippe: pildistamiseks on kaks võttenurka – mugav ja see, millega saab hea pildi

„Geniaalsed asjad on lihtsad ja nii ka fotograafia puhul. Kõige lihtsam asi, mida fotograaf saab teha, on muuta võttenurka,“ sõnas Začek. „Võin nimetada kaht sorti võttenurkasid. Üks on mugav – ja teine on hea pildi võttenurk.“ Kuidas võttenurgamuutus fotograafi kaameras ja pildiotsijas välja näeb, vaata videost! Lisaks on seal veel neli head soovitust, mida tasub pildistama minnes meeles pidada.