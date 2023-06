Identiteedivarguseid saad ise teadlik olles alati vältida

Ole teadlik, et kui registreerud online-kasiino kasutajaks, võivad su isikuandmed automaatselt sattuda ohtu ja suureneb identiteedivarguse ohvriks langemise risk. Põhjuseks on asjaolu, et online-kasiinod ei ole niivõrd hästi reguleeritud seaduste ja regulatsioonidega, nagu muud tavapärased ettevõtted.

Sukeldudes online-kasiinodes hasartmängude veebimaailma, tuleb ennekõike teadlik olla võimalikest riskidest ja ohtudest. Paraku on olemas palju pettureid, kes näivad ausad, kuid samas on võimelised isikuandmeid varastades tekitama ka rahalisi kahjusid. Õnneks on võimalik petturite ohvriks langemist elementaarse eeltööga vältida.

Sageli hakkavad esimese asjana silma ahvatlevad boonused, mida online-kasiinod uutele hasartmänguhuvilistele heldelt pakuvad. Kui soovid olla kindel, et kasiino, mida Eesti hasartmänguturul märkad, on kindlasti turvaline ja usaldusväärne, siis soovitame tutvuda veebilehega Kasiinoboonused.ee . Võime kinnitada, et kõik online-kasiinod, mille ülevaated ja parimad boonuspakkumised on sellel veebilehel välja toodud, on eelnevalt läbinud meie teostatud põhjaliku taustauuringu. Sellega oleme saanud sinuni tuua vaid usaldusväärsete ja tegutsemislitsentsi omavate kasiinode hasartmängud, mida saad lähemalt vaadata siin: kasiinoboonused.ee/hasartmangud/ . Kuid asume nüüd lubatud soovitusi välja tooma.

Tasub vaadata, kas online-kasiino veebiaadressiribal on olemas luku sümbol. Kui on, siis on tegemist turvalise SSL-krüpteeritud veebisaidiga. Sageli on usaldusväärsete online-kasiinode tunnuseks ka see, et nad on avaldanud oma veebilehel põhjaliku privaatsuspoliitika.

Kasuta tugevaid paroole ja ainulaadseid kasutajanimesid

Ääretult tähtis on luua kordumatud ja tugevad paroolid kõigi online-kasiino veebisaitide jaoks. Samavõrd oluline on luua iga parooli juurde ka ainulaadne kasutajanimi. Kui sinu lemmiklooma nime Muska või Miisu võib olla lihtne ära arvata, siis kasuta fraase ja sõnade kombosid, mis on keerukamad ja samas vaid sulle teadaolevad. Paroolides kasuta nii suur- kui ka väiketähti ja sealgi on nutikas teha mõni sõnakombinatsioon, sest see teeb parooli palju tugevamaks. Mõned märksõnad veel: tõstutundlikkus, erisümbolid ja numbrid – need on suurepärased abimehed tugeva parooli loomisel.

Kõige olulisem lühidalt

Veendu, et kasiino veebiaadressiribal on olemas luku sümbol. See on märk turvalisest SSL-krüptimist kasutavast veebisaidist. Ole online-kasiino veebisaitidel uusi kasutajanimesid ja paroole luues julge ja loominguline. Ära jaga telefoni teel isikuandmeid mitte kellegagi isegi siis, kui helistaja väidab end olevat online-kasiino klienditeenindaja – päris kindlasti ei ole ta see tegelikult, vaid jahib hoopis su raha ja on sooritamas identiteedivargust. Kasutades kõiki siin artiklis lahti räägitud soovitusi, saad oma hasartmänguelamused veebimaailmas oskuslikult oluliselt turvalisemaks ja ohutumaks muuta. Kui mängid, mängi turvaliselt!