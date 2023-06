Kuidas ehitada terrassi nii, et kõik saab algusest peale õigesti tehtud?

Terrassi vastupidavus sõltub kasutatud materjalidest ja kinnitusvahenditest

Olgu pealehakkamine ja oskused nii head kui tahes, üle ega ümber ei saa faktist, et materjalide kvaliteet määrab lõpptulemuse. Ainuüksi kinnitusvahendeid on palju erinevaid ja nende kasutus sõltub sellest, millise terrassi osa ehitamine parajasti käsil on. Spetsiaalsed konstruktsioonikruvid lihtsustavad oluliselt karkassi ehitust ning tagavad, et valmiv terrass saab vastupidav ja kauakestev. Loomulikult ei tohi alahinnata kasutatava puitmaterjali kvaliteeti ning koonerdada ei maksa ka vundamendi juures.

Viimane samm terrassi ehitamisel on laudise paigaldamine ja viimistlustööd

Terrassi ehituse viimaseks tööks on laudise paigaldamine. Eelnevaga võrreldes tundub see olevat vast kõige lihtsam osa tööst, ent siingi on mõningaid näpunäiteid ja nippe, mida jagada.



Näiteks tasub teada, et terrassilauad hakkavad ilmastiku toimel kindlasti „mängima“ ning selleks, et vältida nende pundumist ja lõhenemist, tuleb laudade vahele jätta kindlad vahed.



Samuti võiks lauad paigaldada nii, et kumerus ja südamiku külg on üleval. See laseb terrassile kogunenud veel lihtsamini ära voolata ning vähendab omakorda niiskusest tulenevaid kahjustusi.



Peidetud kruvipeadega terrass jätab põrandast luksusliku mulje, seda on kergem hooldada ning sellel on mõnus kõndida ka paljajalu.



Kui lauad paigas, jääb lõpetuseks tegeleda veel vaid värvimis- ja viimistlustöödega. Hiobi sõnul on see koht, kus ideedel lennata lasta: „Näiteks saab terrassi integreerida lilleasemed, valgustuse ning muid lahendusi.“