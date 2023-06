Macron: Putiniga läbirääkimine võib olla tähtsam kui tema üle kohtumõistmine

Macron kinnitas, et Venemaa on kaotanud kogu legitiimsuse, aga ütles, et kui Ukraina oodatav pealetung ei saavuta sõjalisi eesmärke, tuleb anda hinnang Euroopa tulevase toetuse iseloomule. Samas kinnitas Macron, et Ukraina ei kaitse mitte ainult enda piiri, vaid ka Euroopa oma, vahendab Guardian.

„Ajastuse küsimuses tahan ma olla teiega väga aus ja läbipaistev. Küsimus on, kas siis, kui lähikuudel on aken läbirääkimisteks Venemaa olemasoleva poliitilise võimuga, on küsimus valik kohtuprotsessi ja läbirääkimiste vahel. Ja tuleb läbi rääkida liidritega, kes on de facto olemas, isegi kui järgmisel päeval tuleb nende üle kohut mõista rahvusvahelises kohtus, nii et see on paindlikkuse küsimus. Muidu võib panna enda võimatusse olukorda, kus te ütlete: „Ma tahan, et te vangi läheksite, aga te olete ainsad, kellega ma saan läbi rääkida.“” ütles Macron.

Samal ajal tuleks Macroni sõnul Venemaa ja tema juhtide kohta tõendeid koguda.

Macron puudutas ka oma kolme aasta tagust väidet, et NATO on „ajusurmas“. Ta ütles, et Putini sissetung Ukrainasse oli äratuskell, millele NATO hästi reageeris.

Macron tunnistas, et Lääne-Euroopa ei ole varem ida kuulanud.

„Mõned ütlesid, et te jätsite kasutamata võimaluse vait olla. Ma arvan, et meie lasime mööda võimaluse teid kuulata. See aeg on möödas,“ lausus Macron, pälvides publikult aplausi.

Macron viitas Prantsusmaa endise presidendi Jacques Chiraci 2003. aasta avaldusele. Viimane ütles, et Ida-Euroopa riigid, kes asusid USA ja Suurbritannia poolele otsuses Iraaki sisse tungida, millele Prantsusmaa ja Saksamaa vastu olid, jätsid kasutamata hea võimaluse vait olla.

Macron ütles, et Euroopa ei tohi lasta Venemaal Ida-Euroopat teiste korda röövida, ning lisas, et sunnitud võõrandumine nõrgestas kogu Euroopa perekonda.