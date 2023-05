Isamaa juht Helir-Valdor Seeder usub Pruunsilda ja Humalat: tegemist on tegusate ja ausate inimestega

„Eile õhtul ma ka mõlemaga (Pruunsilla ja Humalaga –toim) rääkisin. Ka neile on need etteheited arusaamatud,“ ütles Seeder ETV „Esimeses stuudios“. „Mõlemad inimesed tunnevad, et on teinud kõik õigesti ja ei ole rikkunud seadust.“

Isamaa esimehe sõnul tunneb tema mõlemat meest inimestena juba pikka aega. „Võin öelda, et tegemist on tegusate ja ausate inimestega. Ma ei usu, et neist kahtlustustest midagi koorub,“ märkis Seeder.

Kas erakond aga survestas Humalat Tartu abilinnapea kohalt lahkuma? „Ei, see ei olnud erakondlik otsus. See oli Priit Humala enda otsus. Küllap ta suhtles ka koalitsioonipartneritega Tartus ja ma arvan, et nii nagu ta ka ise kommenteeris, siis lahkus kodurahu huvides - et mitte panna kogu linnavalitsuse ja koalitsiooni tegevust surve alla.“

Seeder kinnitas, et usaldab nii Pruunsilda kui Humalat. „Ei ole mul vähimatki põhjust mitte uskuda nende inimeste ausust, toetudes pikaaegsele koostööle ja kogemusele. Elame, näeme, mida tulevik toob – sõelub terad sõkaldest välja. Ma arvan, et tõde saab tulevikus seatud jalule.“