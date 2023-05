Ränk keskkonnakahju. Ühe Venemaa linna reovesi jõuab Neevasse ja sealt omakorda Soome lahte

Väljaande 47news andmetel said probleemid alguse eile hilisõhtul. Ka täna ei osanud sealsed ametivõimud öelda põhjust, miks reovesi Neeva jõkke voolab. Sealt liigub see edasi Soome lahte.

Hetkel on teada, et jõe kalda lähedal asuvad mahutid põhimõtteliselt lekivad. Puhastusjaam rajati 1960ndate alguses ning juba aastaid on räägitud, et selle peaks rekonstrueerima ning ühtlasi võimsust suurendama. Paraku on see vaid teoreetiliseks jutuks jäänud.

Võimalik, et mahutite seinad on nõnda kahjustunud, et enam reovett ei pea. Või on mingid torud umbes. Linnavõimude poolt öeldi, et veevarustus peatatakse ning uuritakse õnnetuse põhjuseid.

Homme hommikul peavad linlased leppima sellega, et kraanist vett ei tule. Linlastele öeldi manitsuseks, et nad ei tohi homme midagi kraanist või tualetist alla valada. „Paagid ajavad üle, see kõik läheks tagasi korteritesse,“ lisas üks ametnik.

Otradnoje asub 40 kilomeetrit Peterburist idas Neeva jõe vasakul kaldal. Ühtekokku elab seal umbes 25 000 inimest.