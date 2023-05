ERR-i Washingtoni korrespondendi kohale valiti Laura Kalam

„Huvi korrespondendi koha vastu oli suur ja konkurents tihe, kandidaatide seas oli mitmeid tugevaid ajakirjanikke,“ märgib ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost. Uudistetoimetuse juhtidest koosnev valikukomisjon otsustas Laura Kalami kasuks tema huvi ja teadmiste tõttu USA poliitikas ja ühiskonnaelus toimuva osas. Samuti paistsid silma tema mitmekülgsed oskused meedia erinevate vormidega töötamisel.



Laura Kalam on meedia ja kommunikatsiooni alal töötanud üle kümne aasta, hetkel töötab ta Delfi Meedia AS-s videoreporterina. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ajakirjanduses. Aastatel 2019 ja 2020 elas ja töötas ta praktika raames Ameerika Ühendriikides.



Washingtoni korrespondent vahendab Ameerika Ühendriikidest uudiseid kõikidele ERR-i platvormidele. Plaanide kohaselt asub Laura Kalam korrespondendina Washingtoni tööle 2024. aasta alguses.



Alates 2016. aastast on USA teemasid Eesti inimestele vahendanud Maria-Ann Rohemäe. Käesolev konkurss kuulutati välja praeguse korrespondendi tähtajalise lähetuse lõppemise tõttu.



„Täname Maria-Anni pikalt kestnud sisuka ja hea töö eest,“ ütleb Anvar Samost.