Tallinna linn moodustas komisjoni eestikeelsele õppele ülemineku korraldamiseks

„On ilmselge, et üleminek eestikeelsele haridusele puudutab kõiki õppeasutusi praegusest õppekeelest sõltumata. Eestikeelsele haridusele ülemineku ettevalmistamiseks ja hariduse kvaliteedi tagamiseks oleme kokku pannud komisjoni, mille esmane ülesanne on sügiseks välja töötada tegevuskava, misjärel ootame komisjonilt soovitusi detailsemalt toetustegevuste kaupa, arvestades iga kooli või lasteaia olukorda. Komisjoni liikmed on kogemustega haridusasutuste juhid ja eksperdid, kelle abiga soovime eestikeelse haridusele üleminekul Tallinna koole ja lasteaedasid toetada,“ ütles abilinnapea Andrei Kante.