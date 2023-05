Helen Sildna ettevõttes ei tuvastatud riigieelarvelise raha väärkasutamist

Algselt audiitoritega koostööd mitte teinud Helen Sildna - kes korraldab Tallinn Music Weeki ja Station Narvat - soostus uuel katsel kultuuriministeeriumi nõude peale palutud dokumente esitama. Auditi järel leiti, et riigieelarvelist raha kasutanud ettevõte ei olnud rikkumisi toime pannud.

„Shiftworks on teinud meiega nüüd väga head koostööd, kogu nõutud info edastati viivitusteta. Usume, et auditi käigus paranes oluliselt ettevõtte raamatupidamine. Ka kultuuriministeeriumil oli auditist midagi õppida – täiendame oma aruandluse vormi, seame strateegilistele partneritele selgemad rahastaja ootused ning paneme olulistele strateegilistele partneritele auditeerimiskohustuse juba toetuslepingusse. Ministeeriumi töö on avaliku raha heaperemeheliku kasutamise eest seismine ning võtame seda tõsiselt,“ ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.