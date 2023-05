Bidenit seksuaalses kallaletungis süüdistanud naine ilmus „Washingtoni eliiti“ sarjates välja Moskvas

Biden on Reade’i süüdistusi kategooriliselt eitanud ja ükski endine Bideni personali liige ei ole avalikult kinnitanud, et on olnud tunnistajaks või kuulnud mingist seksuaalsest sobimatust käitumisest Bideni senati kantseleis.

Biden ütles 2020. aastal intervjuus MSNBC-le, et ütleb „üheselt, et seda ei juhtunud kunagi. Ei juhtunud. Seda ei juhtunud kunagi.“

Reade teatas, et otsustas Venemaale siirduda pärast tapmisähvarduste saamist, kui kordas süüdistusi Bideni aadressil ja kuulutas Twitteris, et on valmis kongressis vande all tunnistusi andma, kui palutakse.