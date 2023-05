Kreml: Vene võimud analüüsivad, kuidas Moskva droonirünnakule vastata

„Eile kuulsime me meie presidendi avaldust, kes ütles, et on selge, et meid tahetakse provotseerida. Me saame sellest aru. Mõtleme rahulikult ja järjekindlalt, kuidas sellega tegelda,“ ütles Peskov, lisades, et „sõjaline erioperatsioon“ jätkub, vahendab Interfax.