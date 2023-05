OTSEPILT | „Eestist on saanud ajutiste lahenduste riik.“ Kodanikuühendused ja tippeksperdid nõuavad perevägivalla ohjeldamises muutusi

7. Märkides, et Euroopa Liit on välja töötamas kübervägivalla direktiivi, mis muuhulgas kriminaliseerib inimese intiimsete piltide jagamise tema nõusolekuta (sh ka n-ö kättemaksuporno), teeme ettepaneku laiendada seksuaalse ahistamise sätet (§ 1531 ) selliselt, et see hõlmaks ka seksuaalset laadi intiimsete piltide nõusolekuta jagamist. Praegu on seksuaalset laadi intiimsete piltide nõusolekuta jagamine kriminaalkorras karistatav KarS § 1573 alusel, kuid ainult juhul, kui selline käitumine on korduv või järjepidev. Rõhutame, et ka ühekordne seksuaalset laadi intiimse video või pildi loata jagamine on seksuaalse enesemääramisõiguse riive, mille mõju ohvrile võib olla laastav (artikkel 33 ja 40).