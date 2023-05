Prigožini arvates tuleks Venemaal välja kuulutada üldmobilisatsioon

„Kiievini minna [on võimalik], kui praegu mobiliseerida kogu ühiskond, lülitada täiskäigule kogu laskemoona, relvastuse, kõige selle, mida on vaja, tootmine, teha plaaniline laskemoona tootmine, kuulutada välja üldmobilisatsioon... Sest kui me jõuame mobilisatsioonini, hakkavad mobiliseeritud jälle valmistuma ja lähevad alles pärast seda rindele. Seetõttu tuleb välja kuulutada praegu. Kui me edasi sõdime ja me sõdime edasi, tuleb juba praegu mobilisatsioon välja kuulutada ja kaasata inimesi kas või väljaõppele. Et kui kõu kärgatab, saaks sõdida, mitte ei peaks risti ette lööma,“ lausus Prigožin.