Keskkonnakomisjoni liikmed: Tamm peaks jagama komisjonile enda selgitusi väärteomenetluste kohta

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles teisipäeval „Esimeses stuudios“, et tema hinnangul on õigustatud küsimus, kas erakonnakaaslane Tamm peaks jätkama keskkonnakomisjoni esimehena, kui pooleli on väärteomenetlused seoses metsaraiega.

Erakonna fraktsiooni aseesimees Toomas Uibo sõnas Delfile, et menetlus käib ning hetkel pole midagi muud kommenteerida. „Ootame menetluse ära ja eks siis saame näha. Väärteomenetluse algatamine ei tähenda seda, et inimene süüdi on,“ ütles ta ja lisas, et tema teada pole fraktsioonil praeguse seisuga plaanis olukorda arutada. Tema sõnul tuleb seda teha siis, kui selgub, et midagi on valesti tehtud.