VIDEO | Põhja-Korea äpardunud satelliidi väljalaskmine tekitas Soulis häire ja paanika

„Ma saan aru, et see oli eksitus, aga kuigi see peab olema lihtne, oleks see häiresõnum pidanud ütlema, mis toimub ja kuhu minna,“ ütles pärast lapse kooli viimist tööle suundunud 48-aastane Kim Jong-hyun.

Souli linnapea Oh Se-hoon vabandas hiljem segaduse eest linna antud häire pärast, aga kaitses seda otsust, öeldes, et see oli ettevaatusabinõu ohutuse tagamiseks. Oh lubas, et linn parandab selliste sõnumite sõnastust ja häiresüsteeme üldiselt.