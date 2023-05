Klaas sõnas Delfile, et eile viisid uurimisasutused linnavalitsuse ruumides läbi toiminguid, kuid täpsemalt nende sisu ta kommenteerida ei saa. Ka Klaasi endaga vestles eile kapo.

Seda, kas Priit Humalale esitatud kahtlustusel on alust, ei hakanud Klaas hindama, küll aga ütles ta, et Humal oleks pidanud ennast Kuperjanovi 9 kinnistut puudutavatest aruteludest taandama. „Kui on täheldatud või kui võib tekkida mistahes huvide konflikt, siis tuleb ennast taandada,“ ütles Klaas.