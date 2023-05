Advokaat Paul Keres kapo käitumisest Pruunsilla kodus: õigusriigi vaatest on see uskumatu

Pruunsilla advokaat Paul Keres sõnas Delfile, et tõepoolest nii oli. „Algul proovisime telefoniteel [vestelda], aga siis muutus see keeruliseks,“ ütles Keres, viidates kapo viibimisele Pruunsilla kodus, ning lisas, et tal on juhtunust ka helisalvestis. Kuna telefoni teel ei olnud enam mugav suhelda, läks Keres ka ise Pruunsilla koju kohale. „Minu arvates on see õigusriigi vaatest uskumatu, et advokaadiga omavahel suhelda ei saa,“ ütles Keres.