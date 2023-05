Kristina Kallas: erakond tajus avalikkuse ootusi Lehtme skandaalis valesti

„Erakonna vaates, olles selles protsessis sees olnud, siis kui sa oled selles olukorras sees, siis sinu instinktiivne käitumine on see, et sa tahad seda inimest kaitsta. Sest tema on ikkagi sinu meeskonnas ja ta sulle ütleb, et seal ei ole suuri probleeme, seal on mingid segadused, ta on nõus need segadused ära lahendama, ta tegeleb selle lahendamisega ja sul on nagu soov teda usaldada ja teda kaitsta,“ lausus Kallas.