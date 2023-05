FOTOD | Välisminister Margus Tsahkna kohtus briti välisminister James Cleverlyga

Väliminister Tsahkna tänas kohtumisel Ühendkuningriiki panuse eest Eesti ja Euroopa julgeolekusse, sealhulgas NATO idatiiva tugevdamisse. „Ühendkuningriik on meie lähedane liitlane NATOs,“ sõnas Tsahkna. „Ühendkuningriik panustas märkimisväärselt Eesti vabadusse juba 1918. aastal, kui vabanesime esimest korda Venemaa ikkest, ja teeb seda ka täna.“

Eestit ja Ühendkuningriiki seob ka koostöö uute tehnoloogiate arendamisel. „See aitab meil küberjulgeoleku ja digilahenduste arendamisel koostööd veelgi tihendada,“ ütles Tsahkna ja lisas, et koostöös Ühendkuningriigiga panustatakse ka Ukraina digisektori toimepidevuse säilitamisse.

Tsahkna tunnustas ühtlasi Ühendkuningriiki juhtrolli eest Ukraina toetamisel. „Ühendkuningriik on teinud Ukraina aitamiseks märkimisväärset tööd tankide ja lennukite koalitsiooni juhina ning tänavuse Ukraina taastamis- ja ülesehituskonverentsi korraldamisega.“

Ühendkuningriikide välisminister James Cleverly sõnas pressikonverentsil, et Ühendkuningriik on uhke, et saab Eestis NATO kohalolu esindada. „Ma olen ülimalt tänulik meie liitlasele Eestile nende külalislahkuse eest,“ ütles Cleverly.