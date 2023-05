Kui Lääne-Virumaal Käsmu poolsaare tipu poole sõita, näeb Käsmu küla piiril ühel pool teed metsa, teisel suurte aedadega eramaju. Metsa poolel on ka mitu kinnistut, mis kuuluvad füüsilisele isikule Tarmo Tammele ja MTÜ-le Käsmu Majaka Sadam (mida esindab samuti Tamm).

Üks Käsmu püsielanik, kel on sealsamas kodu, meenutas, et sel kevadel nägi ta korduvalt vaatepilti, kuidas saabusid vormis keskkonnaametnikud. „Alguses ehmusin täiesti ära – neid oli suisa kümmekond. Kõndisid aga metsas ringi ja hakkasid kände märgistama. Osa kände tõmmati isegi välja,“ kirjeldas elanik nn reidi. „Siis meenus mulle, et seal metsatukas oli möödunud aasta lõpus suur raie. Müra oli päris tihti kuulda.“