„On täiesti selge, et jutt käib Kiievi režiimi vastutegevusest meie väga efektiivsetele löökidele ühe otsuste langetamise keskuse pihta. See löök leidis aset pühapäeval,“ rääkis Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskov rõhutas, et droonirünnak Moskvale ning tule andmine teistele Venemaa regioonidele kinnitavad vajadust saavutada need eesmärgid, mis on „sõjalisele erioperatsioonile“ Ukrainas pandud.