Õnnemängude areng ja pakkujad Eestis

2000. aastate alguses oli Eesti mõnes mõttes jõudnud teelahkmele. Tuli otsustada, kas jätkata hasartmängu pakkujate tegevuse pitsitamisega või hoopis teha meie riigist maksuparadiis just raha peale panustamist pakkuvatele ettevõtetele.

Tollal valiti kesktee, mis tähendab, et välismaised ettevõtted saavad Eesti mänguritele vabalt oma teenuseid pakkuda, kuid järgida tuleb hulka reegleid, et tagada mängijate turvalisus ja heaolu.

Hasartmäng ja maksud

Online-mängude mängijatele on seis praegu päris hea — kui võidad raha, saad selle kätte lausa maksuvabalt. Maksude tasumine lasub just teenusepakkujate õlul, kes mänguplatvorme töös hoiavad.

Kasiinomängude operaatorid on kohustatud mängude pealt saadud kasumilt tasuma EMTA -le ehk Maksu- ja Tolliametile 5%. Esmapilgul võib see tunduda väike protsent, kuid maailma mastaabis on see vägagi konkurentsivõimeline maksumäär.

Pole siis imestada, et paljud välismaised ettevõtted asutavad Eestis tütarfirma, mille kaudu oma teenuseid pakkuma hakatakse.

On üldteada fakt, et hasartmängumaks moodustab riigieelarvest olulise osa. Raha kasutatakse kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja haridusprojektide rahastamiseks.

Hasartmängureklaam

Hasartmängureklaam on teema, millest väga palju ei räägita, kuid tegelikkuses on see üks olulisemaid teemasid. Kui mängus on raha ning hasart, tuleb alati meeles pidada, et toimetada tuleks vastutustundlikult.

Vähegi mainekad hasartmänguettevõtted kulutavad suuri summasid, et tagada oma klientide heaolu ja turvaline panustamine. Mängijate veebimängudel ja klienditoega suhtlemisel hoitakse kiivalt silma peal, et tuvastada väiksemadki ohumärgid, mis võivad viidata välja kujunema hakkavale mängusõltuvusele.

Hasartmängureklaam on Eestis lubatud ainult kohas, kus hasartmänge korraldatakse. Teatud tingimustel ka laevadel. Oluline on aga, et reklaam ei tohi sisaldada üleskutset mängudest osa võtta ega mingilgi moel seostada raha peale panustamist sotsiaalse staatuse suurendamise võimalusega.

Affiliate ehk vahendusfirmad