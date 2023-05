Riigi priske rahasüst Nursipalu-probleemi kiirkorras ei lahenda. Omavalitsusjuhid: paljud kohalikud on jätkuvalt vastu

„Väga raske on panna hinnasilti kogukonna heaolule, meelerahule ja usaldusele,“ arutles Rõuge vallavanem Britt Vahter valitsuse värske teate valguses, kus oli juttu harjutusväljade arendamisega seotud kompensatsioonimeetmete paketist. Mis aga investeeringutoetusesse puutub, siis mõnel vallal on selge visioon juba olemas. Antsla vallavanem Avo Kirsbaum viitas, et nõnda ei pea vald hiigelsuurt laenu võtma.