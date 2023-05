Erkki Keldo obstruktsioonist: kui opositsioon ei ole nõus sammugi tegema, on usaldushääletus võimalik

Keldo ütles Delfile, et koalitsiooni eesmärk oli planeerida kõike tavamenetluse raames, aga nüüd tundub, et opositsioon ei tahagi arutada. „Kui nad juba ise ette ütlevad, et need [muudatusettepanekud] ei ole kantud tegelikult sisulisest eesmärgist, siis on väga keeruline ka sisulist debatti pidada,“ heitis Keldo opositsioonile ette. Ta lisas, et opositsiooniga proovitakse saada kokkuleppele, et arutada ja hääletada ainult sisulisi ettepanekuid.