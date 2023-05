Petteri Orpo sõnul edenevad Soome valitsuskõnelused hästi, Rootsi Rahvapartei aga läks rändeteemal tülli

Enne seda oli koalitsioonikõnelustel osaleva Rootsi Rahvapartei (SPP) juht Anna-Maja Henriksson meediale öelnud, et erakond ei saa koalitsioonileppe rändepoliitika osale alla kirjutada. Veidi hiljem teatas fraktsiooni juhatus laupäeval siiski, et väikeste muudatustega on partei nõus vastava osaga leppima. Sama kinnitas Orpo. „Kui [SPP] esitatud ettepanekud konkreetselt läbi vaatasime, olid need sellised, mida saab aktsepteerida,“ ütles Orpo. Kumbki partei ei täpsustanud, mille üle vaidlus täpselt käis.

Koonderakonna juhitud valitsuskõnelustel osalevad Põlissoomlased, SPP ja kristlikud demokraadid. Teadaolevalt käisid läbirääkimistel kõige teravamad vaidlused just Rootsi Rahvapartei ja rändevastase programmiga Põlissoomlaste vahel. Ühe partei äralangemine tähendaks, et loodaval koalitsioonil ei piisa valitsuse moodustamiseks saadikukohti.

SPP seas valitsevad siiski endiselt erimeelsused, kas rändeküsimuses leitud kompromissi saab aktsepteerida või mitte. Partei delegatsiooni liige ja SPP noortekogu juht Julia Ståhle teatas esmaspäeval, et paneb oma volitused maha. „Pärast laupäevaseid sündmusi leidsin, et mul on aeg lahkuda,“ ütles Ståhle rändevaidlusele viidates. Ta lisas, et kaalus otsust juba mõnda aega ning tema arvates peaks kogu partei paremvalitsuses osalemisest loobuma. Ståhle sõnul on erakonna noortekogu olnud algusest peale Põlissoomlastega valitsusse mineku vastu.