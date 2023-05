„Meie kriis on lühiajaline, järgmise kuue kuu jooksul on meil vaja tõsiseid otsuseid teha, et järgmise aasta riigieelarvega jõuaksime sellisesse faasi, et see ei ole mitte –4,3, vaid –3 [miljardit] ehk siis me ei räägi nulli jõudmisest, vaid miinuse vähendamisest,“ sõnas Kallas ja lisas, et selleks on vaja drastilisi meetmeid.