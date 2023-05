Lukašenka paistab endiselt elus. Valgevene president kohtus Vene keskpanga juhiga

Uudisteagentuur BelTA teatab, et kohtumine toimus esmaspäeval. Kohtumise põhiuudisena presenteeritakse riigimeedias Lukašenka avaldust, et Valgevene ei plaani veel Venemaaga ühisele rahale minna.

Kohtumisel ütles Lukašenka, et Vene-Valgevene ühisraha loomine ei ole täna veel päevakorral, kuid ta tahab Nabiullinaga seda küsimust arutada. „Praegu ei ole meil veel päriselt arusaamist, millal ja kuidas see juhtub,“ ütles Lukašenka. „Seepärast tahaksin väga teada teie ja teie kolleegide vaatenurka.“

Valgevene opositsioonipoliitik Valerõi Tsapkala väitis nädalavahetusel, et tema andmeil viidi Lukašenka pärast Vladimir Putiniga kohtumist Moskva haiglasse. Lukašenka viibis kolmapäeval Moskvas toimunud Euraasia Majandusfoorumil.

Varem puhkesid spekulatsioonid tema tervise üle pärast 9. mai Moskva paraadi, kui Lukašenka visiidi teistest liidritest varem katkestas ja kodumaale sõitis. 23. mail tunnistas Lukašenka, et tema avalike esinemiste nappuse põhjuseks on kehv tervis, ent kinnitas, et tema elu ohus ei ole.