Tallinna Vesi avas Tallinnas üle 30 avaliku joogiveekraani

Priit Kappak tõi välja, et avalikud veevõtupunktid on kasutusel juba mitmendat hooaega ja on väga populaarsed, mõnedes veevõtukohtades on eraldi joogiveekausid ka lemmikloomadele. „Küsitluste järgi joob ligi 90 protsenti Tallinna Vee lõpptarbijatest kraanivett ehk ligi 425 000 inimest. Mida sagedamini teeme valiku kraanivee kasuks, seda säästvamalt suhtume keskkonda.“