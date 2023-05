Venemaa kuulutas USA senaatori veebis ilmunud ütluse pärast tagaotsitavaks, tsitaat ise oli kontekstist välja rebitud

Kantselei käest kogu kohtumise salvestuse saanud Reuters teatab, et tsitaat on siiski saadud erinevate lõikude kokkulõikamise teel. Graham ütleb kokkulõigatud klipis sõnad „venelased surevad“ ja järgmiseks: „See on parim asi, millele me raha kulutame.“ Tegelikus vestluses ei olnud need fraasid aga omavahel seotud ning Grahami lausele „Venelased surevad“ järgnes hoopis Zelenskõi selgitus: „Jah, aga nemad tulid meie territooriumile, meie nende territooriumil ei võitle.“ Rahast selles vestluse osas juttu ei tehtud, küll aga tõmmati paralleele USA ja Ukraina iseseisvussõdade vahel.