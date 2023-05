Erdoğan kuulutas end Türgi valimiste võitjaks, opositsiooni seis paistab lootusetu

Sarnase tulemuse andis opositsiooni poole kalduv uudisteagentuur Anka, kelle teatel sai Erdoğan 51,52% ja Kılıçdaroğlu 47,72% häältest. Ainsaks väikeseks lohutuseks on opositsioonile teadmine, et varem on Türgi president võitnud valimised alati juba esimeses voorus. Valimisaktiivsus oli eelmise vooruga võrreldes pisut madalam, langedes 88% juurest 85%-le. Eelkõige langes aktiivsus kurdi valijate seas.