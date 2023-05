„Samal ajal kui vabariigis on kaks aastat pead murtud ja tööd tehtud selle nimel, kuidas toetada koolijuhte, on kahjuks siiski täna palju näiteid sellest, kuidas (noorest) koolijuhist lahti saada,“ kirjutas Siret Kesküla, endine Lihula gümnaasiumi direktor enda Facebooki lehel.

„Minu isiklikud kogemused põhinevad ühel koolivõrgureformi „eesrindlikult“ läbiviiva valla näitel, mis asub Pärnumaal Lääne-Eesti aladel ja tahan need välja tuua selleks, sest tean, et mitmed minu koolijuhtidest tuttavad on kogenud täpselt sama. Aga me keegi ei räägi sellest avalikult. Mina taastun kõigest läbielatust juba kuuendat kuud, loodetavasti saab sellega lähiajal ühele poole. Koolijuhina töötamise isu on aga igaveseks läinud,“ ütles ta.