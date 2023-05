Kevadtormil tabas reservväelast kuul, hullema hoidsid ära kõrvaklapid. Mehe õde: šokk ja müstika, kuidas selline asi õppusel juhtuda sai

Reedel pandi punkt kaitseväe suurõppusele Kevadtorm. Kalevi jalaväepataljoni reservväelane kirjeldas enda ja kamraadide pilgu läbi, kuidas just viimast päeva peab üks mees pidama nüüd oma teiseks sünnipäevaks. „Täiesti sentimeetrite mäng, et see kuul oleks otse pähe lennanud, mitte klappidesse,“ märkis kuuliga pihta saanu õde. Kaitseväest kinnitati, et intsidendi põhjuste välja selgitamiseks alustati juurdlust.