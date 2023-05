FOTOD | Avarii Paljassaare teel. 41-aastane naine hukkus, kaks autos viibinut põgenes sündmuskohalt. Neist üks on siiani jooksus

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Martin Teder sõnas, et õnnetuse hetkel oli sõidukis kokku neli inimest, neist kaks jooksid pärast avariid sündmuskohalt minema. „Masinas kaasreisijana viibinud 41-aastane naine sai õnnetuses sedavõrd raskelt viga, et hukkus sündmuskohal. Avariipaika jäänud mees viga ei saanud.“

Teder lisas, et avarii juhtus vahetult enne raudteeülesõitu sirgel teelõigul, nähtavus sel lõigul on hea. „Lubatud suurim kiirus 50 km/h, kuid avariipaigal avanenud vaatepilt annab alust kahtlustada, et õnnetusse sattunud masin liikus lubatust oluliselt suurema kiirusega. Seda kahtlust kinnitab ka tõsiasi, et masin niitis teelt välja sõites maha kaks elektriposti ning ka sõiduki enda kahjustused on suured, õnnetuse järel [see] rebenes.“