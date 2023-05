OTSEPILT ja FOTOD | Toompeal riigikogu ees avaldatakse meelt abieluvõrdsuse vastu

„Meil, kodanike ja inimestena, on kohus seista vastu valituse poolt plaanitavale abielu mõiste moonutamisele. See on meie kohus südametunnistuse, ajaloo ja meie laste ees. Nädakem üheskoos, et me seisame perekonna, abielu ja meie laste kaitsel!“ seisab ürituse kirjelduses.

Üritusel lubatakse sõna anda kõigi riigikogu opositsioonifraktsioonide esindajatele. Korraldajad teatasid, et seal saab väljendada protesti „pretsedenditult valeliku ja ebademokraatliku poliitika vastu, mille ilminguks on muu hulgas uue valitsuskoalitsiooni püüdlus väärastada abielu tähendust ja anda homoseksuaalidele lapsendamise õigus, kärpida lasterikaste perede toetust, tõsta olemasolevaid ja kehtestada uusi makse ning suruda maha sõna-, veendumuste-, usu- ja südametunnistuse vabadust“.

Vooglaid rääkis, et paljud inimesed on väljendanud soovi koonduda ja väljendada ühiselt põhimõttelist seisukohta, et valitsuskoalitsiooni „rünnak perekonna ja abielu, eraomandi ja sõnavabaduse vastu“ on talumatu. Ta ootab Toompeale ennekuulmatult suurt hulka inimesi, sest see on tema väitel üks väheseid asju, mis omab valitsuse teerulli peatamise potentsiaali.