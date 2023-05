Varro Vooglaid lubab Toompeal suurt meeleavaldust

Üritusele on end ühismeedias registreerinud üle 400 inimese. Vooglaiu sõnul tuleb meeleavaldus suur.



Üritusel lubatakse sõna anda kõigi Riigikogu opositsioonifraktsioonide esindajatele. Korraldajad teatasid, et seal saab väljendada protesti „pretsedenditult valeliku ja ebademokraatliku poliitika vastu, mille ilminguks on muu hulgas uue valitsuskoalitsiooni püüdlus väärastada abielu tähendust ja anda homoseksuaalidele lapsendamise õigus, kärpida lasterikaste perede toetust, tõsta olemasolevaid ja kehtestada uusi makse ning suruda maha sõna-, veendumuste-, usu- ja südametunnistuse vabadust“.



Vooglaid rääkis, et paljud inimesed on väljendanud soovi koonduda ja väljendada ühiselt põhimõttelist seisukohta, et valitsuskoalitsiooni „rünnak perekonna ja abielu, eraomandi ja sõnavabaduse vastu“ on talumatu. Ta ootab Toompeale ennekuulmatult suurt hulka inimesi, sest see on tema väitel üks väheseid asju, mis omab valitsuse teerulli peatamise potentsiaali.



Korraldajate teatel on nende eesmärgiks viia meeleavaldus läbi rõhutatult väärikalt ja rahumeelselt.



Meeleavaldus on seaduses ettenähtud korras registreeritud ning korraldajad kinnitavad, et selle läbiviimisel pannakse erilist rõhku turvalisuse tagamisele. Samuti loodavad korraldajad politsei abile võimalike provokatsioonide ärahoidmisel. Meeleavaldusele on teretulnud üksnes inimesed, kes reaalselt toetavad eesmärke, millest lähtuvalt on meeleavaldus korraldatud, teatas SAPTK.