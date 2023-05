FOTOD ja VIDEO | Tallinna väisav Saksa kantsler kohtus ja sõi õhtust Balti riikide peaministritega

Kaja Kallas rõhutas kohtumisel, et Ukraina võidu ja kestva rahu tagamiseks peab Venemaa Ukrainas lüüa saama ja naasma oma piiridesse. „Kuulun põlvkonda, kellel algselt ei olnud vabadust, seega tean hästi, et vabaduse eest tuleb võidelda. See on ka põhjus, miks toetame Ukrainat nii tugevalt. Võit tähendab Venemaa tagasitõrjumist Venemaa piiridesse. Võit tähendab veendumust, et agressioon lõpeb lüüasaamisega. Mida kiiremini Putin mõistab, et ta ei saavuta oma eesmärke, seda varem see sõda lõpeb,“ lausus Kallas. „Ukraina on maailmale tõestanud, et suudab sõja võita, kui atlandiülene pere seisab tugevalt tema kõrval,“ lisas ta.