Terviseamet: Kuressaare Veevärk ei teavitanud meid vee saastumise ohust, kuigi see on kohustuslik

Terviseamet kirjutab, kuidas Kuresaare Veevärgi juhatuse liige Aivar Sõrm võttis ühendust terviseameti Saaremaa inspektoriga, kes palus ettevõttel teavitada Kuressaare elanikkonda võimalikust ohust, samuti edastada info vallale. Selgus, et viimased veeanalüüsid võeti trassist 18. nädala alguses ja siis olid analüüsid korras. Niisiis sai kinnitust, et peale 4. mail toimunud veeavariid ja ulatuslikku veekatkestust ei ole uusi joogivee kvaliteedianalüüse võetud.

„Õigeaegsel teavitamisel ja veeintsidendi tõttu kohustuslikult võetavate veeproovide olemasolul oleks elanikkonnale nii vajalik teavitus toimunud vähemalt 48 tundi varasemalt. Kohustus vee kvaliteedi tagamiseks tuleb veeseadusest ning taolise avarii puhul on elementaarne, et vahetult pärast õnnetust võetakse veeproove, sest muul viisil ei saa kvaliteedis veenduda. Juba veeavarii ise on alus saastuse kahtluseks,“ ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht. Ta rõhutas, et joogivee analüüsid oleks pidanud võtma kohe pärast avariid.