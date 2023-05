Üle saja Isamaa poliitiku ja erakonna noortekogu toetavad uue esimehena Urmas Reinsalu

„Ma tänan kõiki neid Isamaa liikmeid, kes minu kandidatuuri üles seadsid. Järgnevad nädalad on Isamaa ja Eesti jaoks üliolulised ning eesootavad debatid ja arutelud erakonna sees peavad pakkuma tuleviku visiooni nii Isamaa kui terve riigi jaoks,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et Isamaa usutavus ja ambitsioon peavad tõusma. „Tänase valitsuse vaenulik poliitika keskklassi, ettevõtluse ja perede vastu näitavad selgelt, mis juhtub siis kui Isamaa ei kanna valitsusvastutust. Selle vastutuse võtmiseks ja kandmiseks on vaja aga Eesti inimeste toetust ning selle saavutamine on uue esimehe ja juhtkonna peamine eesmärk,“ rääkis ta.

Reinsalu kandidatuuri ülesseadjate seast leiab nii poliitikuid, ühiskonnategelasi kui kohaliku elu edendajaid. Teiste hulgas andsid enda toetusallkirja: Jüri Luik, Riho Terras, Mihhail Lotman, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Priidu Pärna, Pille Lill, Marko Pomerants, Ulla Preeden.

Isamaa noorteühendus näeb järgmise Isamaa esimehena Reinsalu. Noorteühenduse hinnangul on Reinsalul õigus, et Isamaa ambitsioon peab olema senisest suurem ning konservatiivse maailmavaate kandepinda ühiskonnas tuleb laiendada.

Isamaa Noorteühendus ResPublica esimehe Ines Vapperi sõnul näitab erakonna tugevust, et esimehe vastutust on valmis võtma sedavõrd võimekad kandidaadid. „Usume, et Urmas Reinsalu energilisus ja tulevikku vaatav suund aitab Isamaal kõige paremini neid eesmärke ellu viia, mistõttu toetame teda,“ avaldas noortekogu.

60 Isamaa liiget seadsid üles Lea Danilson-Järgi kandidatuuri Isamaa esimeheks.