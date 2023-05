Ligi 70 aastat koostööd: Suurbritannia Punase Risti tööd hakkab toetama eriline Defender 130

Suurbritannia Punasele Ristile – mille patrooniks oli 70 aastat kuninganna Elizabeth II – annetatud Defender 130 kohandati koostöös organisatsiooniga vastavalt Jaguar Land Rover moodsa luksuse põhimõtetele, varustades selle tipptasemel sidetehnoloogiatega. Walesi maapiirkonnad on Suurbritannia ühed kõige halvemini 4G levialaga kaetud alad, seega on oluline, et Defender suudaks ka rannikualadel, mägistes piirkondades ja teistes kaugemates paikades muu maailmaga ühenduses püsida.

Sõiduki juurde kuulub täiustatud 4G-antenn, mis suudab pakkuda kõikjal tugevat levi, sisseehitatud telefon, VHF-raadio ja GPSiga täiustatud telemaatikasüsteem. Katusele paigaldatud päikesepaneelidega saab laadida lisaakusid, mis toidavad erinevaid lisasüsteeme siis, kui mootor on välja lülitatud.

Selleks, et luua rohkem väärtuslikku hoiuruumi, on sõidukist eemaldatud kolmas istmerida. Sõiduk on varustatud ka erilahendusena loodud sahtlitega, nii saab hõlpsalt transportida tekke, toitu ja esmaabivahendeid, võimaldades seega reageerida paljudele erinevatele hädaolukordadele, näiteks tormide, üleujutuste, tulekahjude ja või külmalainete põhjustatud hädaolukordadele.

Sõidukis on antibakteriaalsed ja kergelt puhastatavad istmekatted ning taskulambid ja nende laadimispunktid. Lisaks sellele leiab autost veeboileri, mis võimaldab Punase Risti töötajatel pakkuda abivajajatele sooja jooki.

„Oleme Suurbritannia Punase Ristiga koostööd teinud juba ligi 70 aastat, otsides pidevalt võimalusi, kuidas oma sõidukite ja tehnoloogiate abil nende tööd hõlbustada. Üheskoos jätkame ka kõige isoleeritumates paikades asuvate inimesteni jõudmist. Uus Defender 130 on selles osas eriti oluline ning selle abil saame pakkuda tuge kõige enam abi vajavatele inimestele Põhja-Walesis. Samuti on see imeline viis tähistada kuninganna 70 aastat kestnud tuge ja pühendumust Suurbritannia Punasele Ristile,“ ütles Jaguar Land Roveri partnersuhete, kogemuste ja kollektsioonide direktor Laura Wood.