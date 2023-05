Riigikohtule tehtud ühiskaebusele kirjutas alla 38 opositsioonääri, edasine selgub esmaspäeval

Kaebajad, keda esindab vandeadvokaat Paul Keres , paluvad nimelt tühistada riigikogu 15. ja 16. mai otsused, millega lõpetati päevakorra kinnitamise kohta protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Nende sõnul on need otsused on vastuolus seadusega ja õigusvastased.

„Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ei võimalda päris selgelt koalitsioonile neid jõumeetodeid, millega on praegu opositsioon tasalülitatud. Sealjuures on mindud seadust rikkuma selleks, et enda ühiskonda lõhestavad vastuolulised seadused kiirkorras vastu võtta ja siis jaanipäevaks inimeste pahameele eest varju pageda,“ rääkis üks allakirjutanutest, Isamaa aseesimees Riina Solman. „Seetõttu ei jäänud meil mingit muud võimalust kui enda õiguste kaitseks riigikohtu poole pöörduda. Mis aga puudutab konkreetselt kaebuse sisu, siis selle teksti koostaja Paul Keres on näidanud oma kõrget kvaliteeti riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kaitsel. Just tema esindas Priit Sibulat parlamendi kaugistungite kokkukutsumise kaasuses, kus samuti Reformierakond seadusest üle üritas sõita, ja seadis riigikohtus õigluse jalule.“