Saksamaa kantsler Scholz: kavatsen Putiniga uuesti rääkida, kui selleks saabub õige aeg

Scholz nõudis toona Venemaa agressioonile lõppu, sealhulgas Vene vägede väljaviimist Ukrainast, samas kui Putin ütles, et Saksamaa otsus Kiievile relvi tarnida on äärmiselt ohtlik.

„Ei tundu, et see sõda leiaks lahenduse lahinguväljal,“ ütles Scholz, rõhutades, et Vene vägede väljaviimine on igal juhul õiglase rahu eelduseks. Samuti rõhutas Scholz, et Putin peab mõistma, et sõda ei saa lõppeda konflikti külmutamisega.