Kuidas valida soojuskiirgurit kodu ja ettevõtte jaoks?

Terrassisoojendite eelised

Väliterrassi kütteseadmed vajavad üldiselt vähe hooldust. Infrapunaküte soojendab sarnaselt päikesega, kuna kasutab nähtamatuid energialaineid, mis annavad ümbritsevatele objektidele ja inimestele soojust.

Saadaval on atraktiivsed kujundused, et pakkuda väliruumidele rohkem elegantsi ja atmosfääri. Nii eraldiseisvad kui ka monteeritavad terrassisoojendid sisaldavad puhtaid, matte või läikivaid viimistlusi, klaasist lõõre, roostevabast terasest välispindu ja palju muud.

Enamik toodetest on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest, et tagada vastupidavus. Mõnel on isegi kate, mis kaitseb neid UV-kiirte ja niiskuse eest.

Kütusetüübid: elekter vs propaan vs maagaas

Välised küttekehad kasutavad tavaliselt kolme tüüpi kütust: elekter, propaan või maagaas.

Elektriline terrassisoojendi on mugav viis terrassile kiiresti soojust lisada. Need kütteseadmed vajavad tavaliselt 120 voldist pistikupesa ja kasutavad soojuse tootmiseks elektripirni. Kuna enamik kasutab tavalist pistikupesa, saad need ühendada peaaegu kõikjal. Elektrisoojendite teine eelis on see, et saad neid kasutada kaetud ja osaliselt suletud ruumides.

Suurim probleem elektriliste välissoojendite puhul on muidugi see, et pead need vooluvõrku ühendama. Enamikul välisruumidel ei ole pistikutele hõlpsat juurdepääsu ja kasutajad ei taha pikki elektrijuhtmeid õues vedada. Samuti ei ole neil mudelitel leegi efekti.

Propaaniga kütteseadmeid kasutatakse tavaliselt välitingimustes, kuna neid on lihtne kasutada ja need pakuvad kohest soojust. Elusad leegid püüavad kõigi pilke. Üks peamine puudus on see, et pead vahetama gaasiballoone, mis tähendab veidi rohkem hooldust.

Maagaasiga terrassisoojendid on populaarsed, kuna need pakuvad pidevat soojust vähese hooldusega. Pead need lihtsalt gaasijuhtme külge kinnitama. Peamine puudus on see, et sul võib vaja minna torumeest, kes aitaks teil juhtmeid seadistada ja kui juhtmed on ühendatud, ei saa sa neid enam niisama lihtsalt ümber tõsta.