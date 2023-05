OTSEBLOGI | Venemaa rakett tabas Dnipro haiglat, hukkus vähemalt üks inimene

„Vene terroristid kinnitavad oma tegudega taas, et võitlevad kõige inimliku ja ausa vastu,“ teatas Zelenskõi Telegramis. „Peame need fanaatikud pöördumatult ja võimalikult kiiresti alistama. Meie inimesed on Ukrainas meie kõige kallim vara,“ lisas ta.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut kirjutab oma ülevaates, et Prigožin tegi ametnikele ettepaneku rajada Venemaa-Ukraina piirile uued kaitseliinid. Samuti rõhutas Prigožin vajadust tugevdada Vene vägede piiriäärset kohalolekut. Prigožin väitis, et Ukraina-meelsete jõudude haarang Belgorodi oblastis 22. mail paljastab, et Venemaal pole kiirreageerimisjõude, mida on vaja oma piiride sõjaohu eest kaitsmiseks.