OTSEBLOGI | Prigožin kohtus Ukrainaga piirnevate Venemaa oblastite esindajatega, Krasnodaris kõlasid plahvatused

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut kirjutab oma ülevaates, et Prigožin tegi ametnikele ettepaneku rajada Venemaa-Ukraina piirile täiendavad kaitseliinid. Samuti rõhutas Prigožin vajadust tugevdada Vene vägede kohalolekut piiri ääres. Prigožin väitis, et Ukraina-meelsete jõudude haarang Belgorodi oblastisse 22. mail paljastab, kuidas Venemaal puuduvad kiirreageerimisjõud, mis on vajalikud oma piiride kaitsmiseks sõjaliste ohtude eest. Prigožin märkis ka, et praegu tuleks alustada üldmobilisatsiooni, et pakkuda inimestele vajalikku väljaõpet, mis võtab tavaliselt aega kuni pool aastat.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas 9. märtsil, et Venemaa võimud kulutasid kaitseliinide ehitamisele pikki Belgorodi oblasti piiri Ukrainaga 10 miljardit rubla (umbes 130 miljonit eurot). Prigožin ise teatas 2022. aasta oktoobris, et tema väed rajasid kogu Luganski, Donetski ja Belgorodi oblasti piirile nn Wagneri liini ning siis kritiseeris ta Venemaa väejuhatust selle eest, et nad ei toetanud liini ehitamist. On aga selge, et ükski senistest ettevalmistustest ei aidanud 22. mail rünnakut ära hoida. Seepärast usuvad lääne analüütikud, et tõenäoliselt üritab Prigožin nüüd taas olukorda ära kasutada ja seeläbi kodumaal oma mõju kasvatada.

Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas neljapäeval, et Wagneri palgasõdurid on alustanud Bahmuti lahingutsoonist tagasitõmbumist. „Me liigume tagalarajoonidesse,“ ütles Prigožin avaldatud videos oma võitlejatele. „Peamine on olla ettevaatlik, liikuda ükshaaval. 1. juuniks on kõik korraldatud ja anname üle sõjaväelastele.“