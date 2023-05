FOTOD | President Karis külastas õppust Kevadtorm

„Nägin külastusel, kuidas meie kaitseväelased teevad koostööd liitlastega,“ ütles Karis. „Igaüks näitab Kevadtormil oma võimekust. Kokku see teebki selle, mida me eeldame ja tahame, et meie kaitsevõime oleks piisavalt tugev.“

Samuti oli presidendil võimalus sooritada lahinglaskmistel lask Prantsusmaa liikursuurtükist Caesar. „See on personaalne meenutus. Kõige tähtsam on see, et liitlased on rahul õppusega ja ükskõik, kellega sa räägid, nad ütlevad, et kodumaal sellist õppust teha ei saa. See on väga hea võimalus ühelt poolt treenida ennast, aga teiselt poolt treenida ka meie koostööd ühiselt NATO võtmes,“ ütles Karis.