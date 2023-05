Politsei otsib Lasnamäel kadunud 14-aastast Valterit

Lähedased andis politseile teada, et 24. mail lahkus oma kodust Lasnamäel 14-aastane Valter, kelle asukoht on seni teadmata. Viimati nähti poissi eile kella 16 paiku Raadiku tänava piirkonnas.

Politsei on poissi otsinud tema kodukandist ja teistest kohtades, kus poiss viibida võiks. Seni tema asukohta tuvastada ei ole õnnestunud. Teada on, et laps on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud ning siis kas ise mõne aja möödudes koju tulnud või politsei poolt tagasi toimetatud.