Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 56-aastast Jelenat

Täna andsid murelikud lähedased politseile teada, et ei ole möödunud laupäevast saanud kontakti oma lähedasega. Naise telefon on välja lülitatud ning kodus ta ei viibi.

Politsei on kontrollinud naise võimalikke viibimispaiku, kuid seni teda leida ei ole õnnestunud. Kontrollitud on ka haiglaid, sealgi naist ei ole. Ka ei ole naabrid naist nädala jooksul liikumas näinud. Naise otsingud jätkuvad.

Jelena on lühikest kasvu, umbes 155 cm pikk ning keskmise kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed. Mida naine kodust lahkudes seljas kandis, on teadmata.