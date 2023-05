Wagneri väed hakkavad Bahmutist taanduma

Prigožin lisas, et väed on valmis linna naasma, kui Vene armee ei suuda olukorda kontrolli all hoida.

Telegrami platvormil avaldatud videost paistab, kuidas Prigožin käsib Wagneri võtlejatel Vene sõjaväele laskemoona jätta. Tema sõnul jäävad mõned wagnerlased ka Bahmuti, et Vene vägesid aidata, vahendab BBC.

„Kohe, kui sõjavägi on keerulises olukorras, astuvad nemad ette,“ teatas Prigožin ja keelas siis kahel wagnerlasel „sõjaväge kiusata“.

Prigožin on varem lubanud Bahmuti vallutada esimeseks juuniks. Kuigi laupäeval teatasid venelased, et on linna vallutanud, kontrollivad ukrainlased enda väitel siiski veel väikest osa Bahmutist.

Sel nädalal sõnas Prigožin, et Bahmuti nimel peetud lahingutes on hukkunud 20 000 Wagneri võitlejat. USA luureandmete järgi on Bahmutis surma saanud veel rohkem wagnerlasi.